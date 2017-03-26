Белорусская оппозиция сегодня созывает на очередную акцию протеста

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32991 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102666 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118101 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129429 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124510 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117068 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107509 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Белорусская оппозиция сегодня созывает на очередную акцию протеста

Белорусская оппозиция сегодня созывает на очередную акцию протеста

Киев  •  УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Белорусская оппозиция сегодня планирует провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня Воли в субботу, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Организаторы через социальные сети сообщили, что акция состоится в полдень по местному времени на Октябрьской площади в Минске.

Активистка белорусской правозащитной организации “Вясна” Татьяна Ревяко сообщила, что по их данным накануне во время акций протеста на улицах Минска были задержаны около 700 человек, “многие из арестованных были избиты и нуждаются в медицинской помощи”. Ассоциация журналистов Беларуси также сообщила о задержании около 20 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство задержанных в воскресенье утром были освобождены, однако правозащитникам не известно, сколько людей еще остаются задержанными.

Как сообщал УНН, силовики препятствовали сбора участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.

День Воли посвященный 99-летию образования Белорусской народной республики. Приурочены к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядство”.

Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра “Весна”.

Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.

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