Белорусская оппозиция сегодня созывает на очередную акцию протеста

Организаторы через социальные сети сообщили, что акция состоится в полдень по местному времени на Октябрьской площади в Минске.

Активистка белорусской правозащитной организации “Вясна” Татьяна Ревяко сообщила, что по их данным накануне во время акций протеста на улицах Минска были задержаны около 700 человек, “многие из арестованных были избиты и нуждаются в медицинской помощи”. Ассоциация журналистов Беларуси также сообщила о задержании около 20 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство задержанных в воскресенье утром были освобождены, однако правозащитникам не известно, сколько людей еще остаются задержанными.

Как сообщал УНН, силовики препятствовали сбора участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.

День Воли посвященный 99-летию образования Белорусской народной республики. Приурочены к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядство”.

Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра “Весна”.

Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.