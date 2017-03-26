Білоруська опозиція сьогодні скликає на чергову акцію протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Білоруська опозиція сьогодні планує провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Організатори через соціальні мережі повідомили, що акція відбудеться опівдні за місцевим часом на Жовтневій площі у Мінську.
Активістка білоруської правозахисної організації “Вясна” Тетяна Ревяко повідомила, що за їхніми даними напередодні під час акцій протесту на вулицях Мінська були затримані близько 700 людей, “багато хто із заарештованих були побиті і потребують медичної допомоги”. Асоціація журналістів Білорусі також повідомила про затримання близько 20 журналістів, які висвітлювали акції протесту. Більшість затриманих у неділю вранці були звільнені, проте правозахисникам не відомо, скільки людей ще залишаються затриманими.
Як повідомляв УНН, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Також нагадаємо, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.