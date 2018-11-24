Беларусь и Ирак, Россия и Венгрия: в каких странах сегодня вспоминают годовщину Голодомора

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ко дню памяти в начале этого месяца в Киеве стартовала масштабная Международная акция "Зажги свечу памяти", в течение 85-ти дней должна проходы в 85 уголках мира. По тому, в каких странах уже отметили годовщину страшных событий, следит Украинский институт национальной памяти с помощью интерактивной карты, передает УНН.





Так, международная акция была инициирована Всемирным Конгрессом Украинцев. Ее поддержали Министерство иностранных дел Украины, Украинский институт национальной памяти и Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора".



Во время мемориальных мероприятий, которые пройдут в помещениях украинских посольств и консульств и других знаковых местах, связанных с Украиной, участники зажигают символическую свечу памяти и зачитывать 85 имен детей погибших во время Голодомора, отмечают в министерстве.



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И действительно, карта мира, в том числе европейская ее часть, краснеет от интерактивных горящих свечей, а зная, что в некоторых штатах США суббота еще просто не наступила из-за разницы во времени, можно предположить, что свечей памяти скоро станет и на американском континенте.



В Европе же, наоборот, количество стран, которые присоединились к акции, увеличивается. Так, в частности, по состоянию на 09:00 по киевскому времени, судя по интерактивной карте, свечи памяти зажгли в некоторых городах Португалии, Испании, Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландов, Ирландии, Австрии, Хорватии, Чехии, Словакии и Венгрии. А также в городах Болгарии, Румынии, Польши, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и даже России.



К акции присоединились Грузия, Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иордания, Ирак, Египет, ОАЭ, Индия, Китай, Япония, Австралия, Сингапур, Индонезия и еще некоторые страны Африки и Латинской Америки.





Ожидается, что сегодня в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, будут чествовать минутой молчания и зажиганием свечей и на центральных площадях Киева, возле памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве.



Как сообщал УНН, накануне Госдепартамент США обнародовал заявление к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине, в котором осудил это преступление и выразил поддержку украинскому народу.