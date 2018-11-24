Білорусь та Ірак, Росія і Угорщина: в яких країнах сьогодні згадують роковини Голодомору

КИЇВ. 24 листопада. УНН. До дня пам’яті на початку цього місяця в Києві стартувала масштабна Міжнародна акція "Запали свічку пам’яті", яка протягом 85-ти днів мала проходи у 85 куточках світу. За тим, у яких країнах вже відзначили роковини страшних подій, слідкує Український інститут національної пам’яті за допомогою інтерактивної карти, передає УНН.





Так, міжнародна акція була ініційована Світовим Конгресом Українців. Її підтримали Міністерство закордонних справ України, Український інститут національної пам’яті та Національний музей "Меморіал жертв Голодомору".



Під час меморіальних заходів, які відбуватимуться в приміщеннях українських посольств та консульств та інших знакових місцях, пов’язаних з Україною, учасники запалюють символічну свічу пам’яті та зачитуватимуть 85 імен дітей загиблих під час Голодомору, зазначають у міністерстві.



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І дійсно, карта світу, зокрема європейська її частина, червоніє від інтерактивних запалених свічок, а знаючи, що у деяких штатах США субота ще просто не настала через різницю в часі, можна припустити, що свічок пам’яті скоро побільшає і на американському континенті.



В Європі ж, навпаки, кількість країн, що приєднались до акції, більшає. Так, зокрема, станом на 09:00 за київським часом, судячи з інтерактивної карти, свічки пам’яті запалили в деяких містах Португалії, Іспанії,Великобританії, Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Ірландії, Австрії, Хорватії, Чехії, Словаччини та Угорщини. А також в містах Болгарії, Румунії, Польщі, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії і навіть Росії.



До акції приєдналися Грузія, Туреччина, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Йорданія, Ірак, Єгипет, ОАЄ, Індія, Китай, Японія, Австралія, Сінгапур, Індонезія та ще деякі країни Африки та Латинської Америки.





Очікується, що сьогодні о 16:00, пам’ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок і на центральних площах Києва, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті на території Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” у Києві.



Як повідомляв УНН, напередодні Держдепартамент США оприлюднив заяву до роковин Голодомору 1932-33 років в Україні, в якій засудив цей злочин і висловив підтримку українському народові.