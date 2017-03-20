Беларусь ограничила импорт свинины из Украины и Литвы

По информации Международного эпизоотического бюро, в этих регионах зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных АЧС.

"В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных ", - говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства.

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Также введены ограничения на поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения для животных, в том числе из птицы и рыбы. Кроме того, ограничен ввоз подержанного оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

Эти ограничения распространяются и на ввоз пищевых добавок для кошек и собак, готовых термически обработанных кошачьих и собачьих кормов, изготовленных из свиноводческого сырья из этих регионов.

Напомним, что АЧС (или болезнь Монтгомери) является контагиозным вирусным заболеванием домашних и диких свиней. Она распространяется через непосредственный контакт больных и здоровых животных, продукты из свинины, клещей и механически (например, транспортными средствами при перемещении животных).

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Вакцины против АЧС не существует. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных, у которых подозревают это заболевание, уничтожают. Для человека африканская чума свиней безопасна.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, Украина стремительно теряет свои экспортные позиции в агропромышленном секторе .

По данным политика, за 9 месяцев прошлого года экспорт украинской свинины сократился в 20 раз,

Также напомним, ранее в Херсонской области зафиксировали очередной случай чумы свиней.