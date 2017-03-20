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Білорусь обмежила імпорт свинини з України та Литви

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Республіка Білорусь запровадила тимчасові обмеження на постачання свинини з території Херсонської області України та Утенського і Паневезького повітів Литви через реєстрацією в цих регіонах випадків захворювання тварин на африканську чуму свиней (АЧС). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі.

За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро, в цих регіонах зареєстровані випадки захворювання сприйнятливих видів тварин на АЧС.

“У зв'язку з цим запроваджуються тимчасові обмеження на ввезення на територію Білорусі з цих регіонів живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин”, - йдеться в повідомленні департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду міністерства.

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Також введені обмеження на постачання кормів і кормових добавок рослинного і тваринного походження для тварин, у тому числі з птиці і риби. Крім того, обмежено ввезення вживаного обладнання для транспортування свиней і сировини (продукції) тваринного походження,тримання, забою і розбирання свиней.

Ці обмеження поширюються і на ввезення харчових добавок для кішок і собак, готових термічно оброблених котячих і собачих кормів, виготовлених зі свинарської сировини з цих регіонів.

Нагадаємо, що АЧС (або хвороба Монтгомері) є контагіозним вірусним захворюванням домашніх і диких свиней. Вона поширюється через безпосередній контакт хворих і здорових тварин, продукти із свинини, кліщів та механічно (наприклад, транспортними засобами при переміщенні тварин).

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Вакцини проти АЧС не існує. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Тварин, у яких підозрюють це захворювання, знищують. Для людини африканська чума свиней є безпечною.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, Україна стрімко втрачає свої експортні позиції в агропромисловому секторі.

За даними політика, протягом 9 місяців минулого року експорт української свинини скоротився в 20 разів,

Також нагадаємо, раніше у Херсонській області зафіксували черговий випадок чуми свиней.

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