Билл Гейтс: для полной защиты от коронавируса потребуется несколько доз вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Полная защита от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить инъекция нескольких доз потенциальной вакцины. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью для телеканала CBS, передает УНН.
“Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы, — считает миллиардер, финансирующий, в частности, проекты в области здравоохранения. — С самого начала это была только надежда”.
Филантроп, что пожертвовал на борьбу с инфекцией 300 млн долларов, заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру. “Если вы хотите полностью препятствовать передаче (коронавируса), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры”, — отметил предприниматель.
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Гейтс, который с 2015 года предупреждал об угрозе пандемии, признал, что “будет много неопределенностей” по эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат “со временем улучшится”.
Он также подверг критике заявления президента Дональда Трампа про низкий уровень смертности от коронавируса в США по сравнению с другими странами. “Почти по всем показателям (по ситуации с инфекцией) США являются одними из худших”, — подчеркнул один из самых богатых людей планеты. “Были допущены серьезные ошибки”, — добавил он, говоря о действиях властей по борьбе с распространением нового коронавируса. Гейтс, в частности, указал, что в США защитные маски носят гораздо реже, чем в других странах.
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Предприниматель в очередной раз опроверг слухи о его намерении имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от нового коронавируса. По данным социологической компании YouGov, этим утверждением верят 28% американцев. “Правда должна торжествовать, — отметил филантроп, — Я надеюсь, что это (утверждение) исчезнет, когда люди узнают факты”.