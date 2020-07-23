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Білл Гейтс: для повного захисту від коронавірусу буде потрібно кілька доз вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Повний захист від зараження новим коронавірусом зможе забезпечити ін'єкція декількох доз потенційної вакцини. Таку думку висловив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс в інтерв'ю для телеканала CBS, передає УНН.

“Жодна з вакцин на даний момент не виглядає так, ніби вона буде працювати з введенням однієї дози, — вважає мільярдер, який фінансує, зокрема, проекти в галузі охорони здоров’я. — З самого початку це була лише надія”.

Філантроп, що пожертвував на боротьбу з інфекцією 300 млн доларів, заявив про необхідність глобальних зусиль для поширення вакцини по всьому світу. “Якщо ви прагнете повністю бути перешкодою для передачі (коронавірусу), то вам потрібно охопити 70-80% (населення) в глобальному масштабі. Це неймовірно великі цифри”, — зазначив підприємець.

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Гейтс, який з 2015 року попереджав про загрозу пандемії, визнав, що “буде багато невизначеностей” щодо ефективності будь-якої вакцини, але підкреслив, що препарат “з часом покращиться”.

Він також піддав критиці заяви президента Дональда Трампа про найнижчий рівень смертності від коронавірусу у США в порівнянні з іншими країнами. “Майже за всіма показниками (по ситуації з інфекцією) США є одними з найгірших”, — підкреслив один з найбагатших людей планети. “Були допущені серйозні помилки”, — додав він, кажучи про дії влади по боротьбі з поширенням нового коронавірусу. Гейтс, зокрема, вказав, що в США захисні маски носять набагато рідше, ніж в інших країнах.

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Підприємець в черговий раз спростував чутки про його намір імплантувати людям мікрочіпи під виглядом вакцини від нового коронавірусу. За даними соціологічної компанії YouGov, цим твердженням вірять 28% американців. “Правда повинна тріумфувати, — зазначив філантроп, — Я сподіваюся, що це (твердження) зникне, коли люди дізнаються факти”.

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