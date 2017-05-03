Белый дом: Д.Трамп и В.Путин "хорошо поговорили" о Сирии

“Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго, и все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию”, — говорится в сообщении Белого дома.

Также, как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле.

Как сообщал УНН ранее, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник поговорили по телефону . Стороны отметили перспективы координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.