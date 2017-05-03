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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35143 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Білий дім: Д.Трамп і В.Путін "добре поговорили" про Сирію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася “дуже хороша” телефонна розмова. Про це заявили в Білому домі, передає УНН з посиланням на ВВС.

Білий дім: Д.Трамп і В.Путін "добре поговорили" про Сирію

“Президент Трамп і президент Путін погодилися, що страждання в Сирії тривають занадто довго, і всі сторони мають зробити все можливе, щоб покласти край насильству”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Також, як повідомляє у вівторок прес-служба Кремля, президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп в телефонній розмові висловилися на користь організації особистої зустрічі в прив’язці до засідання саміту G20 в Гамбурзі в липні.

Як повідомляв УНН раніше, президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп у вівторок поговорили по телефону. Сторони наголосили на перспективі координації дій РФ і США в боротьбі з тероризмом в контексті Сирії. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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