Білий дім: Д.Трамп і В.Путін "добре поговорили" про Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася “дуже хороша” телефонна розмова. Про це заявили в Білому домі, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Президент Трамп і президент Путін погодилися, що страждання в Сирії тривають занадто довго, і всі сторони мають зробити все можливе, щоб покласти край насильству”, — йдеться в повідомленні Білого дому.
Також, як повідомляє у вівторок прес-служба Кремля, президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп в телефонній розмові висловилися на користь організації особистої зустрічі в прив’язці до засідання саміту G20 в Гамбурзі в липні.
Як повідомляв УНН раніше, президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп у вівторок поговорили по телефону. Сторони наголосили на перспективі координації дій РФ і США в боротьбі з тероризмом в контексті Сирії. Про це повідомляє прес-служба Кремля.