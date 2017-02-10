Белый дом опроверг данные о неосведомленности Д.Трампа относительно ядерного договора с РФ

Ранее в СМИ сообщалось, что 28 января в общении с российским лидером Д.Трамп сделал паузу, чтобы спросить своих помощников об этом договоре, который коротко называют New START. Также в сообщении СМИ говорилось, что якобы Д.Трамп осудил этот договор во время разговора, назвав его невыгодным для США, зато В.Путин предлагал продлить действие договоренностей еще на пять лет.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Д.Трамп знал о договоре, заключенном при правлении администрации Барака Обамы и сделал паузу, потому что он "нуждался в мыслях" консультантов.

Д.Трамп критиковал договор New START еще во время избирательной кампании. Заключенная в 2010 г. договореннасть ограничивает стратегические арсеналы обеих стран на уровне 1550 развернутых ядерных боеголовок. Действие договора заканчивается в 2021 году, по соглашению сторон он может быть продлен еще на 5 лет.

В декабре 2016 года Д.Трамп заявил, что США должны "значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал". В тот же день В.Путин заявил, что главной военной целью России в 2017 году должно стать усиление своего ядерного потенциала.