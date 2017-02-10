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Білий дім спростував дані про необізнаність Д.Трампа щодо ядерного договору з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Білий дім напередодні спростував повідомлення про те, що нібито президент США Дональд Трамп під час своєї першої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним не був обізнаний про положення договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Білий дім спростував дані про необізнаність Д.Трампа щодо ядерного договору з РФ

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що 28 січня в спілкування з російським лідером Д.Трамп зробив паузу, щоб запитати своїх помічників про цей договір, який коротко називають New START. Також у повідомленні ЗМІ йшлося, що нібито Д.Трамп засудив цей договір під час розмови, назвавши його невигідним для США, натомість В.Путін пропонував продовжити дію домовленостей ще на п’ять років.

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що Д.Трамп знав про договір, укладений за правління адміністрації Барака Обами і зробив паузу, бо він "потребував думки" консультантів.

Д.Трамп критикував договір New START ще під час виборчої кампанії. Укладена 2010 року домовленість обмежує стратегічні арсенали обох країн на рівні 1550 розгорнутих ядерних боєголовок. Дія договору закінчується в 2021 році, за згодою сторін він може бути продовжений ще на 5 років.

У грудні 2016 року Д.Трамп заявив, що США мають "значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал". Того ж дня В.Путін заявив, що головною військовою метою Росії в 2017 році має стати посилення свого ядерного потенціалу.

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