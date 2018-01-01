Белый дом поддержал участников акций протеста в Иране

“Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре”, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, что президент Ирана Хасан Роухани, комментируя массовые акции в стране, заявил, что иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным.

Как сообщал УНН, власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.