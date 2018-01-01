Білий дім підтримав учасників акцій протесту в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Білий дім офіційно підтримав учасників масових антиурядових акцій протесту в Ірані, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Ми підтримуємо право іранського народу на мирне вираження своєї думки. Його голос має бути почутий. Ми закликаємо всі сторони захищати це фундаментальне право на мирне самовираження і уникати будь-яких дій, що допомагають цензурі”, — заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
Нагадаємо, що президент Ірану Хасан Роухані, коментуючи масові акції у країні, заявив, що іранці мають право на протест, але він повинен бути мирним.
Як повідомляв УНН, влада Ірану повідомила про арешт близько 200 протестувальників у Тегерані.