Белый дом: ни Б.Обама, ни Дж.Байден не поедут на похороны Ф.Кастро

"Я могу подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не поедут", - сказал Дж.Эрнест на брифинге журналистам. На вопрос, будет ли на похоронах госсекретарь Джон Керри, Дж.Эрнест ответил, что подтвердить этого не может, и предложил "дождаться пресс-релиза".

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.

На Кубе был подписан указ о девяти днях траура в связи со смертью Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.