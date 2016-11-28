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Белый дом: ни Б.Обама, ни Дж.Байден не поедут на похороны Ф.Кастро

Киев • УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент США Барак Обама не поедет на похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Белый дом: ни Б.Обама, ни Дж.Байден не поедут на похороны Ф.Кастро

"Я могу подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не поедут", - сказал Дж.Эрнест на брифинге журналистам. На вопрос, будет ли на похоронах госсекретарь Джон Керри, Дж.Эрнест ответил, что подтвердить этого не может, и предложил "дождаться пресс-релиза".

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.

На Кубе был подписан указ о девяти днях траура в связи со смертью Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.

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