Білий дім: ні Б.Обама, ні Дж.Байден не поїдуть на похорони Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент США Барак Обама не поїде на похорон лідера кубинської революції Фіделя Кастро. Про це заявив прес-секретар президента США Джош Ернест, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Я можу підтвердити, що ні президент, ні віце-президент не поїдуть", - сказав Дж.Ернест на брифінгу журналістам. На питання, чи буде на похоронах держсекретар Джон Керрі, Дж.Ернест відповів, що підтвердити цього не може, і запропонував "дочекатися прес-релізу".
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років. Тіло Ф.Кастро кремували.
На Кубі було підписано указ про дев’ять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.
Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.