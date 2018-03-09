Белый дом: место и дата встречи Трампа с Ким Чен Ыном будут определены позже

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48677 просмотра

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Место и дата встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут определены позже. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.

“Президент Трамп примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить”, — отметила она.

По словам Сандерс, США “ждут достижения договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова”. “Между тем все санкции будут оставаться в силе, и мы будем и дальше оказывать максимальное давление на Пхеньян”, — добавила она.

Как ранее сообщал УНН, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Йон, выступая 8 марта перед журналистами в Белом доме сообщил, что 45-й президент США Дональд Трамп проявил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года.

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