Білий дім: місце і дата зустрічі Трампа з Кім Чен Ином будуть визначені пізніше

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Місце і дата зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином будуть визначені пізніше. Про це повідомила в четвер прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.

“Президент Трамп прийме запрошення зустрітися з Кім Чен Ином у тому місці і в ті терміни, які ще належить визначити”, — зазначила вона.

За словами Сандерс, США “чекають досягнення домовленості про денуклеаризації Корейського півострова”. “Тим часом всі санкції будуть залишатися в силі, і ми будемо і далі чинити максимальний тиск на Пхеньян”, — додала вона.

Як раніше повідомляв УНН, начальник Управління національної безпеки при президенті Південної Кореї Чон Ий Йон, виступаючи 8 березня перед журналістами в Білому домі повідомив, що 45-й президент США Дональд Трамп виявив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином до травня поточного року. 

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