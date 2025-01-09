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Били и имитировали расстрел: трем "сотрудникам колонии днр", которые пытали пленных, сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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Трем охранникам российской тюрьмы в Горловке сообщено о подозрении за пытки украинских военнопленных. Они применяли избиения, имитацию расстрелов и другие пытки для психологического давления на пленников.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении 3-м охранникам российской тюрьмы, которые пытали украинских военнопленных, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, фигурантами являются трое жителей региона: Андрей Кононенко, Дмитрий Андреев и Артем Карянов, которые в начале полномасштабной войны вступили в оккупационное «управление исполнения наказаний по днр».

Там их назначили охранниками российского застенка, который рашисты обустроили на базе захваченной исправительной колонии № 27 в Горловке.

В застенках они организовывали так называемые «приемки», когда в течение первых суток заключения украинских пленных забивали до полусмерти специальными дубинками ПР-73.

По данным военной контрразведки СБУ, таким образом рашисты сразу пытались психологически сломать пострадавших и «выбить» из них согласие на сотрудничество с РФ.

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В случае отказа - злоумышленники заключали пленных в карцеры или переполненные камеры, где длительное время оставляли стоять на ногах, без еды и воды.

Еще одним из видов пыток, которые использовали фигуранты, была имитация «расстрела» из огнестрельного оружия, когда потерпевших ставили к стене и стреляли рядом с ними.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Андрееву, Карянову и Кононенко о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Донецкой области, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти их и наказать.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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