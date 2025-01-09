Били та імітували розстріл: трьом "співробітникам колонії днр", які катували полонених, повідомили про підозру

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Київ • УНН

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Трьом охоронцям російської в'язниці у Горлівці повідомлено про підозру за катування українських військовополонених. Вони застосовували побиття, імітацію розстрілів та інші тортури для психологічного тиску на бранців.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 3-м охоронцям російської в’язниці, які катували українських військовополонених, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, фігурантами є троє мешканців регіону: Андрій Кононенко, Дмитро Андрєєв і Артем Карянов, які на початку повномасштабної війни вступили до окупаційного "управління виконання покарань по днр".

Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої виправної колонії № 27 у Горлівці.

У застінках вони організовували так звані "прийомки", коли протягом першої доби ув’язнення українських полонених забивали до напівсмерті спеціальними кийками ПР-73.

За даними військової контррозвідки СБУ, у такий спосіб рашисти одразу намагалися психологічно зламати потерпілих та "вибити" з них згоду на співпрацю з рф.

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У разі відмови – зловмисники ув’язнювали полонених до карцерів або переповнених камер, де тривалий час залишали стояти на ногах, без їжі та води.

Ще одним із видів тортур, які використовували фігуранти, була імітація "розстрілу" з вогнепальної зброї, коли потерпілих ставили до стіни і стріляли поруч із ними.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Андрєєву, Карянову та Кононенку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Донеччини, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
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