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"Белые балаклавы": участники движения в поддержку Савченко планировали смену власти в Украине

"Белые балаклавы": участники движения в поддержку Савченко планировали смену власти в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Участники движения в поддержку Надежды Савченко при координации с агентом российских спецслужб осуществляли подготовительные мероприятия к организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственным действиям и смены власти в Украине. Об этом на брифинге во вторник, 19 декабря, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов по дестабилизации ситуации в нашей стране, а именно проект так называемой "Белой балаклавы", - сказал Кононенко.

По его словам, члены этой группы, действуя по указаниям, которые поступали из Москвы, с осени 2018 готовили срыв избирательного процесса сразу после завершения первого тура выборов президента Украины.

"В рамках начатого уголовного производства, состоялись обыски в офисе и по месту жительства трех активных участников движения в поддержку Надежды Савченко, которые при координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, что в настоящее время скрывается от украинского правосудия в России, осуществляли подготовительные мероприятия к организации провокаций, которые должны были стать толчками к насильственным действиям и смены власти в Украине", - сообщил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежды Савченко.

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