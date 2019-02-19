"Белые балаклавы": участники движения в поддержку Савченко планировали смену власти в Украине

"Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов по дестабилизации ситуации в нашей стране, а именно проект так называемой "Белой балаклавы", - сказал Кононенко.

По его словам, члены этой группы, действуя по указаниям, которые поступали из Москвы, с осени 2018 готовили срыв избирательного процесса сразу после завершения первого тура выборов президента Украины.

"В рамках начатого уголовного производства, состоялись обыски в офисе и по месту жительства трех активных участников движения в поддержку Надежды Савченко, которые при координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, что в настоящее время скрывается от украинского правосудия в России, осуществляли подготовительные мероприятия к организации провокаций, которые должны были стать толчками к насильственным действиям и смены власти в Украине", - сообщил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежды Савченко.