“Білі балаклави”: учасники руху на підтримку Савченко планували зміну влади в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Учасники руху на підтримку Надії Савченко за координації з агентом російських спецслужб здійснювали підготовчі заходи до організації провокацій, які мали стати поштовхи до насильницьких дій і зміни влади в Україні.
Про це на брифінгу у вівторок, 19 грудня, повідомив заступник Голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми розповімо про зрив чергових деструктивних планів РФ на прикладі одного з проектів по дестабілізації ситуації в нашій країні, а саме проект так званої “Білої балаклави”, — сказав Кононенко.
За його словами, члени цієї групи, діючи за вказівками, що надходили з Москви, з осені 2018 року готували зрив виборчого процесу одразу після завершення першого туру виборів президента України.
“У межах розпочатого кримінального провадження, відбулись обшуки в офісі та за місцем проживання трьох активних учасників руху на підтримку Надії Савченко, які за координації з відомим агентом російських спецслужб Миколою Дульським, що на теперішній час ховається від українського правосуддя в Росії, здійснювали підготовчі заходи до організації провокацій, які мали стати поштовхами до насильницьких дій і зміни влади в Україні”, — повідомив він.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидаткою у Президенти України Надії Савченко.