Bild: Германия пыталась предотвратить санкции против "Северного потока-2"

Издание ссылается на послание МИД ФРГ, которое было направлено представителям правительства США всего за несколько часов до подписания в пятницу президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В документе власти ФРГ указывали на то, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и что меры против "Северного потока - 2" тем самым, с точки зрения Берлина, нецелесообразны.

"Соглашение о будущем транзите газа было подписано час назад. Результаты будут представлены официально завтра в 14:00", - приводит газета выдержки из послания. В МИД ФРГ на запрос газеты уточнили, что в пятницу были достигнуты "рамочные договоренности", а "конкретный договор по транзиту должен последовать до конца года".

Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг переговоров между Москвой и Киевом, также утверждает, что санкции США "поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России" и что готовность "Газпрома" выплатить 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража связана якобы именно с введением Вашингтоном ограничительных мер против "Северного потока - 2". "Без санкций они(Газпром) бы никогда не согласились на реализацию вердикта", - сообщил источник Bild.

Напомним, Правительство Украины поздравил санкции США против "Северного потока-2".