Bild: Німеччина намагалася запобігти санкціям проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Уряд Німеччини до останнього моменту робило спроби зупинити вступ в силу американських санкцій проти "Північного потоку - 2". Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Видання посилається на послання МЗС ФРН, яке було направлено представникам уряду США всього за кілька годин до підписання в п'ятницю президентом Дональдом Трампом військового бюджету на 2020 фінансовий рік, який передбачає введення санкцій відносно російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік" .
У документі влади ФРН вказували на те, що Росія і Україна домовилися про транзит газу з 1 січня 2020 року і що заходи проти "Північного потоку - 2" тим самим, з точки зору Берліна, недоцільні.
"Угода про майбутнє транзит газу було підписано годину назад. Результати будуть представлені офіційно завтра о 14:00", - наводить газета витяги з послання. У МЗС ФРН на запит газети уточнили, що в п'ятницю були досягнуті "рамкові домовленості", а "конкретний договір щодо транзиту повинен послідувати до кінця року".
Bild з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією навколо переговорів між Москвою і Києвом, також стверджує, що санкції США "поставили Україну в набагато більш вигідну позицію по відношенню до Росії" і що готовність "Газпрому" виплатити 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу пов'язана нібито саме з введенням Вашингтоном обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2". "Без санкцій вони (Газпром) б ніколи не погодилися на реалізацію вердикту", - повідомило джерело Bild.
Нагадаємо, Уряд України привітав санкції США проти "Північного потоку-2".