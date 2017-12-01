Быков: правые партии не выполняют собственных социальных обещаний

“От меня уже прятался Азаров, я отправил в отставку Яценюка, я достану и Гройсмана, если не будут выполнены наши бюджетные требования. Мы сегодня начали борьбу за деньги для простых людей. Я приду с нашими требованиями на заседание правительства, когда бы оно не состоялось, и буду ходить на каждое, до принятия бюджета. Деньги на 5 000 гривен минимальной пенсии и 10 000 грн зарплаты есть и мы покажем, где их взять!” — заявил председатель СПУ Каплин.

В своём блоге “Почему правые только обещают ходить налево?” политический эксперт Сергей Быков отмечает, что правые партии, имея в собственных программах левые лозунги, абсолютно игнорируют темы повышения социальных стандартов:

“Несмотря на то, что соответствующие пункты присутствуют в программах правых партий, на сегодняшнюю акцию под Кабмином пришли только левые: более полутысячи активистов Социалистической партии Украины, Социал-демократической партии, Партии пенсионеров и Рабочей партии.

Все это показывает, что левые идеи весьма популярны в украинском обществе и это является сильным ударом в сторону Правительства Гройсмана. Тем более, что левые, вооружившись Каплиным, имеют широкие возможности. Все мы помним, как методичная борьба с Яценюком привела к его конечной отставке”.