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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20495 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35678 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103794 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111890 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133253 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107147 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Быков: правые партии не выполняют собственных социальных обещаний

Быков: правые партии не выполняют собственных социальных обещаний

Киев  •  УНН

 • 14148 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня под стенами Кабмина состоялся митинг во главе с нардепом Сергеем Каплиным. Митингующие стояли под флагами Социалистической партии Украины, Социал-демократической партии, Партии пенсионеров и Рабочей партии. Они требовали от Правительства повышение уровня минимальных зарплат и пенсий, передаёт УНН.

“От меня уже прятался Азаров, я отправил в отставку Яценюка, я достану и Гройсмана, если не будут выполнены наши бюджетные требования. Мы сегодня начали борьбу за деньги для простых людей. Я приду с нашими требованиями на заседание правительства, когда бы оно не состоялось, и буду ходить на каждое, до принятия бюджета. Деньги на 5 000 гривен минимальной пенсии и 10 000 грн зарплаты есть и мы покажем, где их взять!” — заявил председатель СПУ Каплин.

В своём блоге “Почему правые только обещают ходить налево?” политический эксперт Сергей Быков отмечает, что правые партии, имея в собственных программах левые лозунги, абсолютно игнорируют темы повышения социальных стандартов:
“Несмотря на то, что соответствующие пункты присутствуют в программах правых партий, на сегодняшнюю акцию под Кабмином пришли только левые: более полутысячи активистов Социалистической партии Украины, Социал-демократической партии, Партии пенсионеров и Рабочей партии.

Все это показывает, что левые идеи весьма популярны в украинском обществе и это является сильным ударом в сторону Правительства Гройсмана. Тем более, что левые, вооружившись Каплиным, имеют широкие возможности. Все мы помним, как методичная борьба с Яценюком привела к его конечной отставке”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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