Биков: праві партії не виконують власних соціальних обіцянок

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні під стінами Кабміну відбувся мітинг на чолі з нардепом Сергієм Капліним. Мітингувальники стояли під прапорами Соціалістичної партії України, Соціал-демократичної партії, Партії пенсіонерів і Робочої партії. Вони вимагали від уряду підвищення рівня мінімальних зарплат і пенсій, передає УНН.

"Від мене вже ховався Азаров, я відправив у відставку Яценюка, я дістану і Гройсмана, якщо не будуть виконані наші бюджетні вимоги. Ми сьогодні почали боротьбу за гроші для простих людей. Я прийду з нашими вимогами на засідання уряду, коли б вони не відбулися, і буду ходити на кожне, до прийняття бюджету. Гроші на 5 000 гривень мінімальної пенсії та 10 000 грн зарплати є і ми покажемо, де їх взяти!" - заявив голова СПУ Каплін.

У своєму блозі "Чому праві тільки обіцяють ходити наліво?" політичний експерт Сергій Биков зазначає, що праві партії, маючи в своїх програмах ліві гасла, абсолютно ігнорують теми підвищення соціальних стандартів: "Не дивлячись на те, що відповідні пункти присутні в програмах правих партій, на сьогоднішню акцію під Кабміном прийшли тільки ліві: понад півтисячі активістів Соціалістичної партії України, Соціал-демократичної партії, Партії пенсіонерів і Робочої партії.

Все це показує, що ліві ідеї вельми популярні в українському суспільстві і це є сильним ударом у бік уряду Гройсмана. Тим більше, що ліві, озброївшись Капліним, мають широкі можливості. Всі ми пам'ятаємо, як методична боротьба з Яценюком привела до його кінцевої відставки".

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