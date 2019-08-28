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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38308 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118203 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128920 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120131 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124751 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127866 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152658 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150940 просмотра

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Библиотеки Востока Украины пополнятся книгой японского математика от ЛакіБукс

Библиотеки Востока Украины пополнятся книгой японского математика от ЛакіБукс

Киев  •  УНН

 • 8165 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Новая книга благотворительного проекта ЛакіБукс "Математик, який перетворився на мурашку" отправилась в 150 библиотек восточных и юных областей Украины. Эта книга – первая попытка известного японского математика Масао Морита поделиться своими мыслями о науке с самыми маленькими читателями, передает УНН.

"Главный персонаж удивительным образом превращается в муравья, но и в новом для себя образе продолжает дело всей своей жизни – размышления над природой математики и чисел. Теперь его интересует, как муравьи воспринимают числа. Изменения окружения и обстоятельств способствуют новым вопросам, но настойчивость и любознательность берут свое, и, в конце концов, его представления о числах неожиданно расширяются и усложняются. Этот сюжет напоминает буддистские мотивы – некое постоянное самосовершенствование на пути к просветлению. Для японской философии эта идея не нова. Другой человек мыслит не так, как ты, а другое существо – не так, как человек. Как учил Басё: "Сосновому учись у сосны". Донести эти истины детям – значит заложить в следующем поколении культуру непрерывного саморазвития и ежечасного совершенствования научной мысли, готовность учиться в любом возрасте и при любых обстоятельствах, и открытость к новым идеям", - рассказывает о книге ее переводчица Ольга Бондарчук.

Помогают донести эту идею в книге иллюстрации дизайнера Кацудзо Вакисака, известного в Японии мастера по росписи ткани и иллюстраций. Для проекта ЛакіБукс книгу в Украине выдало черновицкое издательство "Чорні Вівці".

"На днях мы презентовали книгу про "математика-муравья" в одной из киевских библиотек. А сразу после презентации отправили экземпляры книги в 150 детских библиотек семи областей Украины. Надеемся, что эта книга, как и другие издания нашего проекта, станет полезной для детей и с новой стороны откроет им мир науки, обучения и познания вселенной", - говорит инициатор проекта ЛакіБукс, бизнесмен и инвестор Сергей Токарев из Lucky Labs.

"Математик, який перетворився на мурашку" – седьмое издание проекта. Эта книга продолжает математическую тему, начатую в книге "#ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА?" украинского автора Кузька Кузякина. Основатели проекта рассказывают, что основная цель ЛакіБукс – интеллектуальная украинизация молодежи, поддержка талантливых украинских авторов и развитие научно-популярной литературы для подростков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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