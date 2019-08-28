Библиотеки Востока Украины пополнятся книгой японского математика от ЛакіБукс

"Главный персонаж удивительным образом превращается в муравья, но и в новом для себя образе продолжает дело всей своей жизни – размышления над природой математики и чисел. Теперь его интересует, как муравьи воспринимают числа. Изменения окружения и обстоятельств способствуют новым вопросам, но настойчивость и любознательность берут свое, и, в конце концов, его представления о числах неожиданно расширяются и усложняются. Этот сюжет напоминает буддистские мотивы – некое постоянное самосовершенствование на пути к просветлению. Для японской философии эта идея не нова. Другой человек мыслит не так, как ты, а другое существо – не так, как человек. Как учил Басё: "Сосновому учись у сосны". Донести эти истины детям – значит заложить в следующем поколении культуру непрерывного саморазвития и ежечасного совершенствования научной мысли, готовность учиться в любом возрасте и при любых обстоятельствах, и открытость к новым идеям", - рассказывает о книге ее переводчица Ольга Бондарчук.

Помогают донести эту идею в книге иллюстрации дизайнера Кацудзо Вакисака, известного в Японии мастера по росписи ткани и иллюстраций. Для проекта ЛакіБукс книгу в Украине выдало черновицкое издательство "Чорні Вівці".

"На днях мы презентовали книгу про "математика-муравья" в одной из киевских библиотек. А сразу после презентации отправили экземпляры книги в 150 детских библиотек семи областей Украины. Надеемся, что эта книга, как и другие издания нашего проекта, станет полезной для детей и с новой стороны откроет им мир науки, обучения и познания вселенной", - говорит инициатор проекта ЛакіБукс, бизнесмен и инвестор Сергей Токарев из Lucky Labs.

"Математик, який перетворився на мурашку" – седьмое издание проекта. Эта книга продолжает математическую тему, начатую в книге "#ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА?" украинского автора Кузька Кузякина. Основатели проекта рассказывают, что основная цель ЛакіБукс – интеллектуальная украинизация молодежи, поддержка талантливых украинских авторов и развитие научно-популярной литературы для подростков.