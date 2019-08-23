Сергей Токарев: Lucky Labs развивает потенциал украинского IT

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 49151 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 69086 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133859 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124038 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126928 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129333 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151040 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140854 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 108805 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 103934 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 105523 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 114074 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

04:31 • 63603 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 49151 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 133810 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 146486 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 205429 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 186139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 119834 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 131516 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 133461 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 137790 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 133612 просмотра
Актуальное
Сергей Токарев: Lucky Labs развивает потенциал украинского IT

Сергей Токарев: Lucky Labs развивает потенциал украинского IT

Киев  •  УНН

 • 32652 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. С начала нового столетия в Украине появилось достаточное количество IT-компаний, которые работают не только не внутренний, но и на внешний рынок. Одна из них — Lucky Labs.

“Украина полна высококвалифицированных кадров. Мы смогли найти их, обеспечить рост, достойные условия работы и мотивацию развивать всю сферу IT. Но без постоянных усилий таких результатов достичь невозможно”, — характеризует Сергей Токарев Lucky Labs и её успех.

Компания занимается разработкой ПО для разных сфер деятельности, среди которых гейминг, финансовые и маркетинговые технологии. В 2017-м году предприятие вошло в рейтинг самых крупных работодателей среди IT-компаний в Украине и устойчиво держит эту позицию. Представительства компании открыты в нескольких городах Украины, на Кипре, Мальте и в Латвии. Главный офис, в котором работают более тысячи человек, находится в Киеве.

Сергей Токарев, IT-инвестор и сооснователь Lucky Labs, налаживает сотрудничество с европейскими странами и расширяет сферы деятельности. Самым перспективным партнерством в области информационных технологий Токарев видит IT-сотрудничество между Украиной и Великобританией. Последняя переживает Brexit и находится в поиске новых партнеров. “Если к опыту и наработкам британских компаний добавить талант и хватку украинских специалистов, мы сможем не то, что конкурировать с Китаем и США, мы сможем вырваться в лидеры рынка”, — говорит в колонке британскому изданию ITProPortal инвестор.

Кроме потокового видео и маркетинговых технологий, в сферу интересов бизнесмена входят поиск и развитие молодых украинских стартапов. Поэтому Сергей Токарев из Lucky Labs, инвестиции которого рассредоточены по всему миру, активно вкладывает средства в благотворительность и образовательные проекты в Украине. Самые масштабные из них — поддержка бизнес-инкубатора YEP, который помогает реализоваться студентам-стартаперам. Среди партнеров инкубатора также присутствуют глобальные корпорации — Deloitte, Cisco и другие. Еще один масштабный благотворительный проект — ЛакіБукс. Это издательская инициатива для школьников, в рамках которой издается и бесплатно распространяется научно-популярная литература на украинском языке. Проект ЛакіБукс был презентован на самой крупной выставке Украины — Книжном Арсенале 2017. Инициатива получила поддержку ведущих украинских ученых, писателей, представителей благотворительных и общественных организаций, а также известных музыкантов, в частности, лидера группы “Воплі Відоплясова” Олега Скрипки. С проектом работают и сотрудники Lucky Labs — организовывают лекции на научно-популярную тематику для подростков, ездят по восточным и южным регионам Украины с новыми книгами и участвуют в книжных выставках.

В компании уверены, что развитие сферы информационных технологий в Украине идет в ногу с повышением уровня кадрового потенциала страны. Поэтому и благотворительные проекты, и корпоративная культура компании нацелены на современное обучение молодых специалистов.

“Украина, несмотря на все преграды, уже сделала серьезный рывок в сфере информационных технологий. Всё благодаря талантливым ребятам, которые хотят жить в этой стране и работать на её будущее. Конечно, мощной базой для подготовки наших специалистов стали предметы STEM, которые достались нам в наследство от советской науки. Но сегодня на эту базу нужно ежедневно накладывать новые современные знания. В этом и состоит наша основная задача”, — говорит Сергей Токарев из Lucky Labs в интервью американской новостной сети FOX. Бизнесмен уверен, украинские IT-гиганты должны быть заинтересованы в том, чтобы самостоятельно взращивать новое поколение разработчиков. При таких условиях уже через несколько лет Киев может стать крупным международным технологическим центром.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы