Сергей Токарев: Lucky Labs развивает потенциал украинского IT

“Украина полна высококвалифицированных кадров. Мы смогли найти их, обеспечить рост, достойные условия работы и мотивацию развивать всю сферу IT. Но без постоянных усилий таких результатов достичь невозможно”, — характеризует Сергей Токарев Lucky Labs и её успех.

Компания занимается разработкой ПО для разных сфер деятельности, среди которых гейминг, финансовые и маркетинговые технологии. В 2017-м году предприятие вошло в рейтинг самых крупных работодателей среди IT-компаний в Украине и устойчиво держит эту позицию. Представительства компании открыты в нескольких городах Украины, на Кипре, Мальте и в Латвии. Главный офис, в котором работают более тысячи человек, находится в Киеве.

Сергей Токарев, IT-инвестор и сооснователь Lucky Labs, налаживает сотрудничество с европейскими странами и расширяет сферы деятельности. Самым перспективным партнерством в области информационных технологий Токарев видит IT-сотрудничество между Украиной и Великобританией. Последняя переживает Brexit и находится в поиске новых партнеров. “Если к опыту и наработкам британских компаний добавить талант и хватку украинских специалистов, мы сможем не то, что конкурировать с Китаем и США, мы сможем вырваться в лидеры рынка”, — говорит в колонке британскому изданию ITProPortal инвестор.

Кроме потокового видео и маркетинговых технологий, в сферу интересов бизнесмена входят поиск и развитие молодых украинских стартапов. Поэтому Сергей Токарев из Lucky Labs, инвестиции которого рассредоточены по всему миру, активно вкладывает средства в благотворительность и образовательные проекты в Украине. Самые масштабные из них — поддержка бизнес-инкубатора YEP, который помогает реализоваться студентам-стартаперам. Среди партнеров инкубатора также присутствуют глобальные корпорации — Deloitte, Cisco и другие. Еще один масштабный благотворительный проект — ЛакіБукс. Это издательская инициатива для школьников, в рамках которой издается и бесплатно распространяется научно-популярная литература на украинском языке. Проект ЛакіБукс был презентован на самой крупной выставке Украины — Книжном Арсенале 2017. Инициатива получила поддержку ведущих украинских ученых, писателей, представителей благотворительных и общественных организаций, а также известных музыкантов, в частности, лидера группы “Воплі Відоплясова” Олега Скрипки. С проектом работают и сотрудники Lucky Labs — организовывают лекции на научно-популярную тематику для подростков, ездят по восточным и южным регионам Украины с новыми книгами и участвуют в книжных выставках.

В компании уверены, что развитие сферы информационных технологий в Украине идет в ногу с повышением уровня кадрового потенциала страны. Поэтому и благотворительные проекты, и корпоративная культура компании нацелены на современное обучение молодых специалистов.

“Украина, несмотря на все преграды, уже сделала серьезный рывок в сфере информационных технологий. Всё благодаря талантливым ребятам, которые хотят жить в этой стране и работать на её будущее. Конечно, мощной базой для подготовки наших специалистов стали предметы STEM, которые достались нам в наследство от советской науки. Но сегодня на эту базу нужно ежедневно накладывать новые современные знания. В этом и состоит наша основная задача”, — говорит Сергей Токарев из Lucky Labs в интервью американской новостной сети FOX. Бизнесмен уверен, украинские IT-гиганты должны быть заинтересованы в том, чтобы самостоятельно взращивать новое поколение разработчиков. При таких условиях уже через несколько лет Киев может стать крупным международным технологическим центром.