Бібліотеки Сходу України поповняться книгою японського математика від ЛакіБукс

"Головний персонаж дивовижним чином перетворюється на мурашку, але і в новій для себе подобі продовжує справу всього свого життя – розмірковування над природою математики і чисел. Тепер його цікавить, як мурахи сприймають числа. Зміни оточення і обставин тільки сприяють новим запитанням, але наполегливість і допитливість бере своє, тож, урешті-решт, його уявлення про числа неочікувано розширюється й ускладнюється. Цей сюжет нагадує буддистські мотиви – таке собі постійне самовдосконалення на шляху до просвітлення. Для японської філософії ця ідея не нова. Інша людина мислить не так, як ти, а інша істота – не так, як людина. Як повчав Басьо: "Соснового навчайся у сосни". Донести ці істини до дітей - це означає закласти в наступному поколінні культуру невпинного саморозвитку та повсякчасного вдосконалення наукової думки, готовність навчатися у будь-якому віці і за будь-яких обставин, та відкритість до нових ідей", – розповідає про книгу її перекладачка Ольга Боднарчук.

Допомагають донести цю ідею у книзі ілюстрації дизайнера Кацудзі Вакісака, відомого у Японії майстра з розпису тканини та ілюстрації. Для проекту ЛакіБукс книгу в Україні видало чернівецьке видавництво "Чорні вівці".

"Днями ми презентували книгу про "математика-мураху" в одній з київських бібліотек. А відразу після презентації відправили екземпляри книги в 150 дитячих бібліотек семи областей України. Сподіваємося, що ця книга, як і інші видання нашого проекту, стане корисною для дітлахів та з нового боку відкриє їм світ науки, навчання та пізнання всесвіту", – каже ініціатор проекту ЛакіБукс, бізнесмен та інвестор Сергій Токарєв з Lucky Labs.

"Математик, що перетворився на мураху" - сьоме видання проекту. Ця книга продовжує математичну тему, розпочату у книзі "#ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА?" українського автора Кузька Кузякіна. Засновники проекту розповідають, що основна мета ЛакіБукс - інтелектуальна українізація молоді, підтримка талановитих українських авторів та розвиток науково-популярної літератури для підлітків.