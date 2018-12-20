Биатлонистка Журавок третий раз попала в топ-6 сезона гонки на Кубке IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В индивидуальной биатлонной гонке у женщин на третьем этапе Кубка IBU в Австрии в городе Обертиллиах в очередной раз свой класс на длинных дистанциях продемонстрировала Юлия Журавок. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.
Допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, Журавок за счет скорости на последнем круге обошла трех соперниц и сумела финишировать шестой +34,5 с отставанием, заработав право на участие в цветочной церемонии награждения.
В зону кубковых очков, кроме Журавок, сумела попасть также Ольга Абрамова. Начала она гонку с трех минут штрафа на двух рубежах, но после этого ошибок себе не позволяла и в итоге стала 34-й (+4:01,6 мин).
Мария Кручова с теми же тремя минутами штрафа финишировала сорок третьего. Аналогичную точность и 47-й итоговое время показала Анна Кривонос. У Надежды Белкиной и Яны Бондарь, не закрыли сегодня пять и шесть мишеней соответственно, 56-й и 61-й результаты.
Золотая награда досталась француженке Каролин Коломбо, “серебро” за немкой Надин Хорхлер, а “бронза” в Элизабет Хогберг из Швеции.
Отметим также, завтра в Обертиллиахе день отдыха, а 21-го декабря спортсмены будут соревноваться в одной из новых биатлонных дисциплин — суперспринтом.
Напомним, что Журавок в данном сезоне уже дважды становилась 6-й и однажды 4-й в рамках гонки Кубка IBU.