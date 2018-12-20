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Биатлонистка Журавок третий раз попала в топ-6 сезона гонки на Кубке IBU

Киев • УНН

 • 6811 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В индивидуальной биатлонной гонке у женщин на третьем этапе Кубка IBU в Австрии в городе Обертиллиах в очередной раз свой класс на длинных дистанциях продемонстрировала Юлия Журавок. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.

Биатлонистка Журавок третий раз попала в топ-6 сезона гонки на Кубке IBU

Допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, Журавок за счет скорости на последнем круге обошла трех соперниц и сумела финишировать шестой +34,5 с отставанием, заработав право на участие в цветочной церемонии награждения.
В зону кубковых очков, кроме Журавок, сумела попасть также Ольга Абрамова. Начала она гонку с трех минут штрафа на двух рубежах, но после этого ошибок себе не позволяла и в итоге стала 34-й (+4:01,6 мин).

Мария Кручова с теми же тремя минутами штрафа финишировала сорок третьего. Аналогичную точность и 47-й итоговое время показала Анна Кривонос. У Надежды Белкиной и Яны Бондарь, не закрыли сегодня пять и шесть мишеней соответственно, 56-й и 61-й результаты.

Золотая награда досталась француженке Каролин Коломбо, “серебро” за немкой Надин Хорхлер, а “бронза” в Элизабет Хогберг из Швеции.

Отметим также, завтра в Обертиллиахе день отдыха, а 21-го декабря спортсмены будут соревноваться в одной из новых биатлонных дисциплин — суперспринтом.

Напомним, что Журавок в данном сезоне уже дважды становилась 6-й и однажды 4-й в рамках гонки Кубка IBU.

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