Біатлоністка Журавок втретє потрапила до топ-6 сезону гонки на Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В індивідуальній біатлонній гонці у жінок на третьому етапі Кубка IBU в Австрії у місті Обертілліах в черговий раз свій клас на довгих дистанціях продемонструвала Юлія Журавок. Про це інформує Федерація біатлону України, передає УНН.
Допустивши лише один промах на чотирьох вогневих рубежах, Журавок за рахунок швидкості на останньому колі обійшла трьох суперниць і зуміла фінішувати шостою +34,5 з відставанням, заробивши право на участь у квітковій церемонії нагородження.
У зону кубкових очок, крім Журавок, зуміла потрапити також Ольга Абрамова. Почала вона гонку з трьох хвилин штрафу на двох рубежах, але після цього помилок собі не дозволяла і в підсумку стала 34-ю (+4:01,6 хв).
Марія Кручова з тими ж трьома хвилинами штрафу фінішувала 43-ю. Аналогічну точність і 47-й підсумкове час показала Анна Кривонос. У Надії Бєлкіної і Яни Бондар, які не закрили сьогодні п'ять і шість мішеней відповідно, 56-й і 61-й результати.
Золота нагорода дісталася француженці Каролін Коломбо, "срібло" за німкенею Надін Хорхлер, а "бронза" в Елізабет Хогберг зі Швеції.
Зазначимо також, завтра в Обертілліахе день відпочинку, а 21-го грудня спортсмени змагатимуться в одній з нових біатлонних дисциплін - суперспринті.
Нагадаємо, що Журавок в даному сезоні вже двічі ставала 6-ю і одного разу 4-ю в рамках перегонів Кубку IBU.