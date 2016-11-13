Биатлонистка Ю.Джима победила в масс-старте в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинская биатлониста Юлия Джима победила в масс-старте на предсезонных соревнованиях в норвежском Шушене. Об этом сообщает пресс-служба федерации биатлона Украины, передает УНН.
Ю.Джима финишировала первой в масс-старте при очень высокой скорости и с единственной ошибкой в стрельбе - в последнем выстреле.
Еще одна украинка Елена Пидгрушная финишировала второй. Третье место заняла француженка Жюстин Бреза.
Кроме того, украинка Анастасия Меркушина финишировала седьмой, Юлия Журавок замкнула десятку сильнейших, а Яна Бондарь пересекла черту 12-й.