Біатлоністка Ю.Джима перемогла у мас-старті в Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українська біатлоніста Юлія Джима перемогла у мас-старті на передсезонних змаганнях у норвезькому Шушені. Про це повідомляє прес-служба федерації біатлону України, передає УНН.
Ю.Джима фінішувала першою у мас-старті при дуже високій швидкості та з єдиною помилкою у стрільбі – в останньому пострілі.
Ще одна українка Олена Підгрушна фінішувала другою. Третє місце посіла француженка Жюстін Бреза.
Окрім того, українка Анастасія Меркушина фінішувала сьомою, Юлія Журавок замкнула десятку найсильніших, а Яна Бондар перетнула межу 12-ю.