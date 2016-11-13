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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Біатлоністка Ю.Джима перемогла у мас-старті в Норвегії

Біатлоністка Ю.Джима перемогла у мас-старті в Норвегії

Київ • УНН

 • 24524 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українська біатлоніста Юлія Джима перемогла у мас-старті на передсезонних змаганнях у норвезькому Шушені. Про це повідомляє прес-служба федерації біатлону України, передає УНН.

Ю.Джима фінішувала першою у мас-старті при дуже високій швидкості та з єдиною помилкою у стрільбі – в останньому пострілі.

Ще одна українка Олена Підгрушна фінішувала другою. Третє місце посіла француженка Жюстін Бреза.

Окрім того, українка Анастасія Меркушина фінішувала сьомою, Юлія Журавок замкнула десятку найсильніших, а Яна Бондар перетнула межу 12-ю.

Українські Національні Новини

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