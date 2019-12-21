Биатлонистка Пидгрушная вошла в топ-10 спринта этапа КМ во Франции

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 27651 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118114 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123886 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122167 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 143646 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110287 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 110947 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109724 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132147 просмотра

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Пятеро украинок приняли участие в женском спринте третьего этапа Кубка мира во французском Анси, информирует УНН.

Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная. Опытная биатлонистка финишировала 9-й без промахов на огневых стрельбищах +47,1 с. Дарья Блашка заняла 30-ю строчку (1), Юлия Джима также набрала зачетные баллы - 38-я (2).

В зачетную зону не попали сестры Семеренко, которые провалили гонку - Вита 50-(2), Валентина 55-я (3).

Победа досталась норвежцы Экхофф (1), серебряная медаль француженке Бреза (0) +6,2 сек, "бронза" у чешки Давыдовой (0) +20,5 с.

Заметим, 21 декабря в Анси пройдут две гонки преследования.

Украинские Национальные Новости

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