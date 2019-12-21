Біатлоністка Підгрушна увійшла до топ-10 спринту етапу КС у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. П'ятеро українок взяли участь у жіночому спринті третього етапу Кубку світу в французькому Ансі, інформує УНН.
Кращою з українок стала Олена Підгрушна. Досвідчена біатлоністка фінішувала 9-ю без промахів на вогневих стрільбищах +47,1 с. Дар'я Блашко посіла 30-й рядок (1), Юлія Джима також набрала залікові бали – 38-ма (2).
До залікової зони не потрапили сестри Семеренко, які провалили гонку – Віта 50-та (2), Валентина 55-ма (3).
Перемога дісталася норвежці Екхофф (1), срібна медаль француженці Бреза (0) +6,2 с, "бронза" у чешки Давидової (0) +20,5 с.
Зауважимо, 21-го грудня в Ансі пройдуть дві гонки переслідування.