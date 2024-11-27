БФ "МХП-Громаді" и ОО "Добробат" объединяют усилия для реализации образовательных инициатив.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и общественная организация "Добробат" заключили Меморандум о сотрудничестве. Это партнерство открывает новые горизонты для реализации важных проектов, призванных улучшить качество жизни в громадах.

"Мы искренне благодарим "МХП-Громаді" за доверие и поддержку, которые помогут восстановить еще больше школ, больниц, дорог и других важных объектов. Это отличный пример того, как объединение общественного сектора может способствовать возрождению Украины", - отметил Дмитрий Иванов, СЕО ОО "Добробат".

Сотрудничество между такими мощными общественными объединениями является важным шагом к восстановлению инфраструктуры и созданию условий для устойчивого развития громад во всех уголках Украины. В рамках меморандума уже анонсирован ряд совместных инициатив. Одним из ключевых направлений на 2024 год станет образовательный проект, призванный улучшить качество обучения детей в укрытиях.

"Эта инициатива направлена на создание комфортных условий для обучения детей в безопасной среде, обеспечение современными материалами и технологиями, а также поддержку учителей в их адаптации к новым вызовам", - отметил Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

С начала полномасштабного вторжения, БФ "МХП-Громаді", который уже более 10 лет занимается развитием громад, присоединился к обустройству более 100 укрытий в детских садах, школах и больницах, а некоторые укрытия были построены с нуля. Благодаря обустройству таких укрытий более 13 тысяч детей получили возможность начать обучение офлайн.

Дополнение

БФ "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

ОО "Добробат" - волонтерское движение, основанное в 2022 году, объединяющее тысячи добровольцев для восстановления жилья и инфраструктуры (больниц, школ, укрытий, садиков), поврежденных вражескими обстрелами. Охватывая 14 областей Украины, "Добробат" обеспечивает оперативную помощь громадам, расчищая завалы и восстанавливая здания до состояния, пригодного для жизни. Движение объединяет усилия волонтеров и партнеров, способствуя восстановлению страны и поддержке пострадавших.