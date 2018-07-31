Безвизом с ЕС воспользовались уже более миллиона украинцев

"Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017 года, уже воспользовались более миллиона украинцев", - сообщил Порошенко.

Отметим, Государственная пограничная служба сообщала, что с начала действия безвиза 11 июня 2017 года по конец июня 2018 года состоялось более 21 миллиона пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Напомним, посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко сообщала, что Великобритания пока не готова к введению безвизового режима с Украиной.