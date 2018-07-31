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Безвізом з ЄС скористалися вже більше мільйона українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Уже більше мільйона українців скористалися безвізовим режимом з Європейським Союзом. Про це повідомляє Президент України Петро Порошенко в Twitter, передає УНН

"Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017 року, вже скористалися більше мільйона українців", - повідомив Порошенко.

Зазначимо, Державна прикордонна служба повідомляла, що з початку дії безвізу 11 червня 2017 року по кінець червня 2018 року відбулось понад 21 мільйон перетинів кордону до ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.

Нагадаємо, посол України в Лондоні Наталія Галібаренко повідомляла, що Велика Британія поки не готова до запровадження безвізового режиму з Україною. 

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