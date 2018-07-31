Безвізом з ЄС скористалися вже більше мільйона українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Уже більше мільйона українців скористалися безвізовим режимом з Європейським Союзом. Про це повідомляє Президент України Петро Порошенко в Twitter, передає УНН.
"Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017 року, вже скористалися більше мільйона українців", - повідомив Порошенко.
Зазначимо, Державна прикордонна служба повідомляла, що з початку дії безвізу 11 червня 2017 року по кінець червня 2018 року відбулось понад 21 мільйон перетинів кордону до ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.
Нагадаємо, посол України в Лондоні Наталія Галібаренко повідомляла, що Велика Британія поки не готова до запровадження безвізового режиму з Україною.