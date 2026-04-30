Безуглая набросилась на Федиенко во время выступления в Верховной Раде, видео

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Марьяна Безуглая набросилась на Александра Федиенко в Раде из-за законопроекта о Киберсилах и пыталась вырвать листок. Стефанчук сделал Безуглой замечание, а сама она заявила, что не против создания Киберсил.

Безуглая набросилась на Федиенко во время выступления в Верховной Раде, видео
Фото: Телеканал "Рада"

Народный депутат Марьяна Безуглая набросилась на своего коллегу, нардепа от "Слуг народа" Александра Федиенко во время выступления в Верховной Раде 30 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию из сессионного зала украинского парламента.

Детали

Федиенко выступал по поводу законопроекта о Киберсилах Вооруженных сил Украины: по состоянию на данный момент документ еще не принят. К тому же, сам Федиенко является одним из инициаторов данного нормативно-правового акта.

Во время выступления он отметил, что проект не могут рассмотреть, так как "одна из депутатов" внесла 1000 правок, чтобы затянуть принятие решения. Также Федиенко заметил, что ее, к сожалению, нет в зале.

После этого Безуглая набросилась на Федиенко со словами "Ты врешь!", пыталась вырвать листок из его рук и мешала коллеге выступать. Этот момент попал на видео.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сделал Безуглой замечание. Впоследствии сама Безуглая написала в Telegram, что не выступает против создания Киберсил ВСУ.

Я не против киберсил, я против того, чтобы под красивой вывеской создавали очередной штаб Сырского (главкома ВСУ - ред), в котором, если не выполнишь то, что он хочет, пойдешь в пехоту. Это действительно то, чего хотят киберспециалисты?

- написала она.

Дополнительно

Это не первый случай, когда Марьяна Безуглая выясняет отношения со своими коллегами по парламенту. У нее были стычки с Сергеем Тарутой и Николаем Тищенко. Последнего она обложила нецензурной лексикой.

Напомним

Офис Генерального прокурора Украины внес сведения в ЕРДР в отношении нардепа Марьяны Безуглой по четырем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о госизмене, разглашении гостайны, разглашении сведений военного характера.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика