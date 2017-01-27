С помощью беспилотника сняли последствия масштабного пожара в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Крупный пожар в Чили охватил почтовое отделение, детсад, огромные площади лесов, а также около тысячи домов на юге и в центре страны. С помощью беспилотника удалось запечатлеть разрушительные последствия чрезвычайной ситуации, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Пожары вспыхнули в центральной и южной части Чили. Распространению огня способствовал сильный ветер, высокая температура воздуха и длительная засуха.
Аварийные службы боролись с пламенем нон-стоп в течение нескольких дней с помощью техники на земле и в воздухе.
По словам представителей местных властей, среди погибших есть пожарный, который погиб в результате того, что на месте трагедии перевернулся грузовик с водой.
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Жители Чили также присоединились к ликвидации огня.
Пожар, который довольно быстро распространялся, уничтожил около 385 тыс. акров (160 тыс. га - ред.) леса.
Министр внутренних дел Махмуд Алю заявил, что в Чили в ближайшие дни еще ожидаются пожары, ведь, по прогнозам, погода будет еще более засушливый, влажность воздуха низкая, а температура воздуха еще выше.