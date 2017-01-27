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Безпілотником зняли наслідки масштабної пожежі в Чилі

Безпілотником зняли наслідки масштабної пожежі в Чилі

Київ • УНН

 • 14521 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Масштабна пожежа в Чилі охопила поштове відділення, дитсадок, величезні площі лісів, а також близько тисячі будинків на півдні та центрі країни. За допомогою безпілотника вдалося зафіксувати руйнівні наслідки надзвичайної ситуації, передає УНН з посиланням на ABC News.

Пожежі спалахнули у центральній та південній частині Чилі. Поширенню вогню сприяв сильний вітер, висока температура повітря та тривала посуха.

Аварійні служби боролися з полум'ям нон-стоп протягом кількох днів за допомогою техніки на землі та в повітрі.

За словами представників місцевої влади, серед загиблих є також пожежник, який загинув власлідок того, що на місці трагедії перевернулася вантажівка з водою.

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Жителі Чилі також долучилися до ліквідації вогню.

Пожежа, яка доволі швидко розповсюджувалася, знищила близько 385 тисяч акрів (160 тисяч га - ред.) лісу.

Міністр внутрішніх справ Махмуд Алю заявив, що в Чилі у найближчі дні ще очікуються пожежі, адже, за прогнозами, погода буде ще посушливішою, вологість повітря низькою, а температура повітря ще вищою.

 

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