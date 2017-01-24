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Беспилотные автобусы запустили в Париже

Беспилотные автобусы запустили в Париже

Киев • УНН

 • 10104 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями запустили в Париже, передает УНН со ссылкой на BBC.

Оба автобуса ходят по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц в 13-м округе Парижа. Движутся они по отдельной линии, по которой не ходит другой транспорт.

Автобус напоминает небольшую сундук на колесах и вмещает до 12 человек. Он оснащен лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.

У автобусов нет не только водителя, а и четко выраженной передней или задней части. Прибыв к месту назначения, он может не разворачиваясь сразу тронуться назад, как вагон фуникулера.

В перспективе городские власти надеются заменить подобными автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города под Парижем с мегаполисом. Итоги эксперимента подведут через три месяца.

В последние годы сразу несколько крупных автопроизводителей занимаются созданием машин, способных ездить без помощи водителя. На улицах некоторых городов уже можно встретить автомобили на автопилоте.

Среди концернов, которые надеются создать полноценный беспилотный автомобиль уже до 2020 года, упоминаются немецкие BMW и Volkswagen, американские General Motors и Tesla, а также корейская компания KIA.

Также разработкой беспилотных машин занимаются крупные IT-компании, например Apple и Google, а также некоторые сервисы такси, в том числе Uber.

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