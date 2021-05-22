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Беспилотные авто в Германии хотят вывести на дороги уже в следующем году

Киев • УНН

 • 17088 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Немецкие законодатели одобрили законопроект, который позволит некоторым беспилотным транспортным средствам выезжать на дороги общего пользования в следующем году. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Беспилотные авто в Германии хотят вывести на дороги уже в следующем году

Детали

Вскоре автобусы и другие беспилотные транспортные средства могут ездить по улицам Германии после того, как депутаты в нижней палате парламента утвердили новые правила самоуправляемых автомобилей.

После утверждения парламентом это будет первой в мире правовой базой для интеграции беспилотных транспортных средств в регулярное движение, по мнению правительства Германии.

Законопроект изменяет правила дорожного движения, чтобы позволить беспилотным транспортным средствам регулярно вводиться в пользование по всей Германии.

Он конкретно касается транспортных средств с полностью автономными системами, которые подпадают под классификацию “Уровень 4” — там, где компьютер полностью контролирует машину, и для ее контроля или мониторинга не нужен человеческий водитель.

Дополнение

По данным Министерства транспорта, законопроект был составлен максимально гибким, по новым правилам не требуется нахождения водителя человека в режиме ожидания.

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