Беспилотные авто в Германии хотят вывести на дороги уже в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Немецкие законодатели одобрили законопроект, который позволит некоторым беспилотным транспортным средствам выезжать на дороги общего пользования в следующем году. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Вскоре автобусы и другие беспилотные транспортные средства могут ездить по улицам Германии после того, как депутаты в нижней палате парламента утвердили новые правила самоуправляемых автомобилей.
После утверждения парламентом это будет первой в мире правовой базой для интеграции беспилотных транспортных средств в регулярное движение, по мнению правительства Германии.
Законопроект изменяет правила дорожного движения, чтобы позволить беспилотным транспортным средствам регулярно вводиться в пользование по всей Германии.
Он конкретно касается транспортных средств с полностью автономными системами, которые подпадают под классификацию “Уровень 4” — там, где компьютер полностью контролирует машину, и для ее контроля или мониторинга не нужен человеческий водитель.
Дополнение
По данным Министерства транспорта, законопроект был составлен максимально гибким, по новым правилам не требуется нахождения водителя человека в режиме ожидания.