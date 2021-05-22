Безпілотні авто у Німеччині хочуть вивести на дороги вже наступного року

Деталі

Невдовзі автобуси та інші безпілотні транспортні засоби можуть їздити вулицями Німеччини після того, як депутати в нижній палаті парламенту затвердили нові правила щодо самокерованих автомобілів.

Після затвердження парламентом це буде першою у світі правовою базою для інтеграції безпілотних транспортних засобів у регулярний рух, на думку уряду Німеччини.

Законопроект змінює правила дорожнього руху, щоб дозволити безпілотним транспортним засобам регулярно вводитись у користування по всій Німеччині.

Він конкретно стосується транспортних засобів з повністю автономними системами, які підпадають під класифікацію “Рівень 4” — там, де комп’ютер повністю контролює машину, і для її контролю чи моніторингу не потрібен людський водій.

Доповнення

За даними Міністерства транспорту, законопроект був складений максимально гнучким, за новими правилами не вимагається перебування водія людини у режимі очікування.