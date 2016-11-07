Без водоснабжения из-за подтопления на Закарпатье остались почти 6 тыс. человек

По состоянию на вечер понедельника, 7 ноября, водоснабжение в городе до сих пор отсутствует. Для подвоза питьевой воды задействованы 2 единицы техники коммунального предприятия "Коммунальник". В результате подтопления от централизованного водоснабжения отключено 1 тыс. 117 абонентов в жилом секторе (3 тыс. 370 человек), 599 частных домов (1 тыс. 870 человек), а также 14 объектов государственной собственности и местного самоуправления и 61 частное предприятие в общей сложности около 5 тыс. 760 человек из 7 тыс.200 человек общей численности населения Перечин.

Как ранее сообщал УНН, 7 ноября, из-за подтопления восьми скважин Перечинского водозабора в Перечине Закарпатской области было прекращено водоснабжение.