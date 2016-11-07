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15 марта, 19:03 • 112061 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157570 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132372 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125283 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109851 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104016 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100461 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Без водоснабжения из-за подтопления на Закарпатье остались почти 6 тыс. человек

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Жилье 5760 человек г. Перечин Закарпатской области остались отключенными от централизованного водоснабжения в результате подтопления восьми скважин Перечинского водозабора, сообщают корреспонденту УНН в Управлении ГосЧС в Закарпатской области.

По состоянию на вечер понедельника, 7 ноября, водоснабжение в городе до сих пор отсутствует. Для подвоза питьевой воды задействованы 2 единицы техники коммунального предприятия "Коммунальник". В результате подтопления от централизованного водоснабжения отключено 1 тыс. 117 абонентов в жилом секторе (3 тыс. 370 человек), 599 частных домов (1 тыс. 870 человек), а также 14 объектов государственной собственности и местного самоуправления и 61 частное предприятие в общей сложности около 5 тыс. 760 человек из 7 тыс.200 человек общей численности населения Перечин.

Как ранее сообщал УНН, 7 ноября, из-за подтопления восьми скважин Перечинского водозабора в Перечине Закарпатской области было прекращено водоснабжение.

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