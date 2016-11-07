Без водопостачання через підтоплення на Закарпатті залишилися майже 6 тис. осіб
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Помешкання 5760 людей м.Перечин Закарпатської області залишилися відключеними від централізованого водопостачання внаслідок підтоплення восьми свердловин Перечинського водозабору, повідомляють кореспонденту УНН в Управлінні ДСНС у Закарпатській області.
Станом на вечір понеділка, 7 листопада, водопостачання у місті й досі відсутнє. Для підвозу питної води задіяні 2 одиниці техніки комунального підприємства “Комунальник”. У результаті підтоплення від централізованого водопостачання відключено 1 тис. 117 абонентів в житловому секторі (3 тис. 370 осіб), 599 приватних будинків (1 тис. 870 осіб), а також 14 об’єктів державної власності та місцевого самоврядування і 61 приватне підприємство в загальній кількості близько 5 тис. 760 осіб з 7 тис.200 осіб загальної кількості населення м.Перечин.
Як раніше повідомляв УНН, 7 листопада, через підтоплення восьми свердловин Перечинського водозабору у м.Перечин Закарпатської області було припинено водопостачання.