Без воды и на палящем солнце: в таких условиях оккупанты содержат животных в Луганском зоопарке

Во временно оккупированном Луганске, в зверинце, на территории парка 1-го Мая оккупанты удерживают животных без воды и на палящем солнце. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Зверинец, находящийся на территории парка 1-го Мая во временно оккупированном Луганске в очередной раз подтвердил бесчеловечную сущность российских оккупантов. Здесь животных при температуре почти 40+ содержат в неприспособленных вольерах на палящем солнце, без воды и надлежащего корма, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что большинство из зверей страдают от болезней и истощения. Но их состояние совершенно не смущает местных коллаборационистов. Те не стесняются еще и собирать средства с жителей Луганска за возможность увидеть страдания животных.

Это далеко не первый случай жестокого и ненадлежащего обращения с животными со стороны российских оккупантов. В конце концов, россияне стреляют по гражданским объектам, убивают, насилуют, пытают от мала до велика. Неудивительно, что свою садистскую сущность дегуманизированные рашистские захватчики проявляют и в отношении животных, - резюмировали в ЦНС.

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