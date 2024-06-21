Киев • УНН
По данным Центра национального сопротивления, в оккупированной Луганской области российские оккупанты начали конфисковывать гражданские легковые автомобили даже за незначительные нарушения правил дорожного движения.
По данным Национального сопротивления, на временно оккупированной Луганщине захватчики начали конфисковывать у гражданских транспортные средства, на этот раз-легковые автомобили. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Речь идет уже о легковых автомобилях. Поводом для конфискации может быть мельчайшее нарушение правил дорожного движения. Иногда даже и этого не нужно, чтобы избавиться от машины
Сопротивление отмечает, что такая практика оккупантов не является новой. Однако ранее оккупанты прибегали к конфискации спецтраспорта типа экскаваторов, тракторов и катеров.
Захватчики на оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских авто - Сопротивление20 июня 2024, 12:35 • 14246 просмотров