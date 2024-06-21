По данным Национального сопротивления, на временно оккупированной Луганщине захватчики начали конфисковывать у гражданских транспортные средства, на этот раз-легковые автомобили. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Речь идет уже о легковых автомобилях. Поводом для конфискации может быть мельчайшее нарушение правил дорожного движения. Иногда даже и этого не нужно, чтобы избавиться от машины пишет ЦНС

Сопротивление отмечает, что такая практика оккупантов не является новой. Однако ранее оккупанты прибегали к конфискации спецтраспорта типа экскаваторов, тракторов и катеров.

Захватчики на оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских авто - Сопротивление