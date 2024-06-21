ЦНС: російські окупанти захоплюють цивільні автомобілі в окупованій Луганській області
Київ • УНН
За даними Центру національного опору, в окупованій Луганській області російські окупанти почали конфісковувати цивільні Легкові автомобілі навіть за незначні порушення правил дорожнього руху.
За даними національного спротиву, на тимчасово окупованій Луганщині загарбники почали конфісковувати у цивільних транспортні засоби, на цей раз – легкові автомобілі. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Йдеться вже про легкові автомобілі. Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху. Інколи навіть і цього не потрібно аби позбутися машини
Спротив зазначає, що така практика окупантів не є новою. Проте раніше окупанти вдавалися до конфіскації спецтраспорту типу екскаваторів, тракторів і катерів.
Загарбники на окупованих територіях почали нову хвилю конфіскації цивільних авто - Спротив20.06.24, 15:35 • 15627 переглядiв