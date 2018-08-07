Без "троянских коней": в ЕС обновят правила предоставления гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Еврокомиссии из-за роста количества паспортов и видов на жительство, выданных исключительно на основании инвестированных денег, планируют создать новые нормы о предоставлении гражданства странами-членами ЕС, передает УНН со ссылкой на DW.
"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", - цитирует немецкая газета Die Welt еврокомиссара по вопросам правосудия, защиты прав потребителей и гендерного равенства Веру Юрову в вторничном выпуске, 7 августа.
По словам еврокомиссара, ЕС уже осенью подготовит новые нормы о предоставлении гражданства странами-членами.
Юрова отметила, что за последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогой недвижимости.
СМИ вспоминают такие страны, как Кипр, Мальту и Грецию, которые в большом количестве выдают долгосрочные разрешения на жительство (так называемые "золотые визы") или полноценное гражданство лицам из Китая или бывших республик СССР.
"Мы не хотим никаких "троянских коней" в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больше усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги (в ЕС - ред.)", - заявила Юрова.
Как сообщал УНН, в подразделениях миграционной службы по Украине накопилось уже более 300 000 загранпаспортов, которые еще не забрали их владельцы.